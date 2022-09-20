"Бесконечно обворожительная": 67-летняя Долина покорила фанатов новым образом

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина, не так давно отметившая свое 67-летие, поразила фанатов новым образом. Они заявили, что их любимица обворожительна и является для них самой красивой женщиной, передает NUR.KZ.

Лариса Долина попросила извинения у подписчиков за то, что давно не писала в Instagram.

"Навалилось много всего. Собственный коллектив, студенты в институте, их у меня 30, Академия, гастрольный график и, как следствие, второй год без отпуска. Но я очень стараюсь все успевать.

Сейчас возвращаюсь домой из института. Семь уроков провела со студентами, немного устала, но усталость компенсируется правильным отношением моих учеников к поставленным задачам, они, правда, очень стараются и я этому бесконечно рада!

Отпраздновала свой 67-й день рождения и хочу поблагодарить всех, кто меня поздравил и боюсь, что, если начну перечислять их всех, места в посте не хватит. Решила с этого года справлять все свои дни рождения!" - написала Долина.

Певица вспомнила стихотворение Евгения Евтушенко "Женщина - особенное море", вдохновленная своим романтическим образом на фото.

"Какая вы трепетная, внимательная и жизнерадостная!", "Бесконечно обворожительная", "Богиня красоты", "Самая красивая женщина", "Я от вашей прически схожу с ума", "Как куколка", "Вы так прекрасны на фото, любуюсь", - оставили свои отзывы подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988730-beskonechno-obvorozhitelnaya-67-letnyaya-dolina-pokorila-fanatov-novym-obrazom/