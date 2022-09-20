"Владычица лесная": Брухунова в платье с длинным шлейфом лишила дара речи фанатов

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга 77-летнего юмориста Евгения Петросяна восхитила своих подписчиков в соцсети новым образом. Пользователи Сети оценили ее необычное платье с длинным шлейфом и красивую локацию, где была снята фотосессия, передает NUR.KZ.

Татьяна Брухунова разместила новое фото в Instagram, которое произвело впечатление на ее фолловеров.

"Четырехтысячный пост. Он может быть только таким", - написала она.

Фотосессия пришлась по душе подписчикам. Они назвали ее сказочной, а саму фотомодель - доброй феей и ангелом.

"Ничего себе! Сказочно!", "Прекрасная и настоящая", "Лебедь", "Владычица лесная", "Вы потрясающая, так искренне улыбаться умеете только вы", "Платье! Вот это да! Словно ангел", "Открываешь интернет, а там хорошее настроение. Красотка!", "Добрая фея", "Богиня, не меньше", "Красивая Русалка, то ли невеста", "О Боже, как это красиво!" - выразили свой восторг подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988695-vladychitsa-lesnaya-bruhunova-v-plate-s-dlinnym-shleyfom-lishila-dara-rechi-fanatov/