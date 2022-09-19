"Как же ты прекрасна!": фанаты остались без ума от образа Куралай Анарбековой

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Отечественная актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова поделилась в соцсети новой фотосессией и получила в свой адрес массу восторженных отзывов. Фанаты отметили, что девушка не только талантлива, но и очень красива, передает NUR.KZ.

Изысканное черное платье на тонких бретелях подчеркнуло точеную фигуру актрисы. Ее образ дополнили массивное колье, серьги и браслет на руке.

Фанаты остались в восторге от образа любимой актрисы, сыгравшей в двух частях комедии "Брат или брак", "ТойХана", "Ва-банк", где она сама выступила в качестве продюсера.

"О, май гад! Одно из моих любимых фото", "Фотки вообще нереальные", "Люблю вас", "Вы мне так нравитесь, с вас можно брать пример", "Безумно красиво", "Как же ты прекрасна!", "Фигура!", "Когда "ТойХана" выйдет в YouTUBE?" - отметили восхищенные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988422-kak-zhe-ty-prekrasna-fanaty-ostalis-bez-uma-ot-obraza-kuralay-anarbekovoy/