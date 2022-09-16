"Утиные ласты": Ксению Собчак высмеяли в соцсети из-за необычных туфель

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак была высмеяна пользователями соцсети из-за необычной формы ее обуви. Подписчики сравнили туфли знаменитости с утиными ластами, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Собчак продемонстрировала, как посещает выставку предметов искусства. На самой Ксении в этот момент был костюм мятного цвета, а также туфли необычной формы. Именно они и стали объектом пристального внимания со стороны подписчиков телеведущей.

"Обалденный образ и красивый мятный цвет", "Костюм отличный: и цвет и фасон, благородно! ", "Ксения, вкус у вас безупречный! Вы такая стильная!", "Образ великолепный, по-королевски", "Как всегда, очень элегантная и стильная", - похвалила образ Собчак часть ее поклонников.

Остальные принялись высмеивать ее выбор обуви.

"Надеюсь, туфли чисто ради рекламы. Утиные ласты", "У утки украла", "Оооо, ласты стали теперь на каблуках выпускать! Красивое", "Зачетные ласты", "Ботинки похожи на утиные лапки", - посмеялись хейтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988216-utinye-lasty-kseniyu-sobchak-vysmeyali-v-sotsseti-iz-za-neobychnyh-tufel/