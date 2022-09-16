"Красоту ничем не испортить": Кристина Асмус рассказала, на что пошла ради роли в кино

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что готова на любые перевоплощения ради роли. Для того, чтобы воплотить на экране новый образ Кристина пошла на эксперименты со внешностью, передает NUR.KZ.

"Разница между этими фото 12 часов, а не 12 лет. Я, конечно же, за второй, естественный вариант, но подозреваю, что вы за первый. На голове у меня афрокудри, плели мне их 10 часов", - рассказала Кристина в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса отметила, что не любит парики, потому что это заметно зрителю.

"Нам нужен был китч и перебор. Для роли в проекте "Райцентр". Также мы нарастили ногти, ресницы и сделали ламинирование бровей. Я вообще обожаю эксперименты для съемок.

Мне неважно, какой цвет волос хотят, какой вес и т.д. А парики терпеть не могу, это всегда очень видно, а на крутые и дорогие у кино всегда нет денег", - отметила она.

"Милашка", "Необычно", "Я за второй вариант", "А мне нравится первый вариант, такая мадам Брошкина", "Хороша! Настоящую красоту ничем не испортить!", "Во всех ты, душечка, нарядах хороша! Главное, чтобы фильм получился супер, посмотрю обязательно", "Два человека", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988193-krasotu-nichem-ne-isportit-kristina-asmus-rasskazala-na-chto-poshla-radi-roli-v-kino/