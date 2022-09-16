"Невозможно налюбоваться": 47-летняя Рудковская похвасталась фигурой на пляже
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Телеведущая, музыкальный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская поделилась новыми пляжными фото из Турции и услышала в свой адрес немало лестных отзывов, передает NUR.KZ.
Рудковская отдыхает в Кемере. На галечном пляже она запечатлелась в фиолетовом купальнике и прозрачной тунике в тон. Развевающаяся на ветру туника, море, скалы и чайки добавили фотографиям романтичности.
"Цвет настроения - фиолетовый", - отметила Яна, опубликовав новые фотографии на своей страничке в Instagram.
Пользователи Сети высоко оценили и наряд, и фигуру Рудковской, и красивую локацию.
"Как красиво", "Безумно идет цвет, принцесса просто!", "Вы прелесть, ангел во плоти", "Каждый день удивляете образами", "Вау, это где?", "Очень красивые фотки", "Как в сказке", "Такая сногсшибательная", "Классный купальник", "Невозможно налюбоваться", "Шикарная фигура", - оставили свои комментарии подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988119-nevozmozhno-nalyubovatsya-47-letnyaya-rudkovskaya-pohvastalas-figuroy-na-plyazhe/