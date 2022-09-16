"Как можно быть такой красивой": Асель Садвакасова покорила фанатов образом на новом видео

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова впервые за год решила сделать мейк-ап и показала результат поклонникам. Те остались в восторге от ее красоты, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель решила показать свое перевоплощение в девушку "при параде" и работу визажиста.

"Не красилась год", - пояснила актриса, попросив прокомментировать ее образ.

Фанаты с удовольствием выполнили ее просьбу.

"Такая женственная, нежная", "Любуюсь тобой", "Красотка. С каждым днем все красивее", "Великолепная", "Как тебе идет это все!", "Красивая и сияете изнутри", "Как можно быть такой красивой", "Я вот думаю: а когда я вообще видела тебя с мейком? Невероятная!", "Ты умеешь удивлять! На каждой новой фотографии получаешься все лучше. Ты лучшая", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988049-kak-mozhno-byt-takoy-krasivoy-asel-sadvakasova-pokorila-fanatov-obrazom-na-novom-video/