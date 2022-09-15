"Всегда такая разная": звезда сериала "Кухня" примерила дерзкий образ

Ольга Кузьмина. Фото: instagram.com/kuzmummy

Российская актриса Ольга Кузьмина поделилась новой фотосессией, которую высоко оценили ее подписчики в соцсети. Знаменитость отметила, что готова воплощать самые интересные задумки фотографов, передает NUR.KZ.

Ольга разместила новые фотографии на своей страничке в Instagram.

"Друзья! Фотографы! Этот пост - призыв к действию. Давайте творить вместе! Я открыта к предложениям и готова воплощать ваши самые яркие и просто интересные задумки!" - написала Ольга, предложив своим подписчикам выбрать понравившееся фото.

Звезда сериала "Кухня" запечатлелась на снимках в черном кожаном плаще, мини-платье и розовых туфлях-лодочках. 35-летняя актриса похвасталась стройными ногами и фигурой.

Подписчики отметили, что им понравились все фотографии и выбрать один кадр просто невозможно.

"Все фото очень красивые", "Идеально", "Ольга, вы такая классная и всегда такая разная!", "Неожиданно и красиво", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988001-vsegda-takaya-raznaya-zvezda-seriala-kuhnya-primerila-derzkiy-obraz/