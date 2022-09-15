"Всегда такая разная": звезда сериала "Кухня" примерила дерзкий образ
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Российская актриса Ольга Кузьмина поделилась новой фотосессией, которую высоко оценили ее подписчики в соцсети. Знаменитость отметила, что готова воплощать самые интересные задумки фотографов, передает NUR.KZ.
Ольга разместила новые фотографии на своей страничке в Instagram.
"Друзья! Фотографы! Этот пост - призыв к действию. Давайте творить вместе! Я открыта к предложениям и готова воплощать ваши самые яркие и просто интересные задумки!" - написала Ольга, предложив своим подписчикам выбрать понравившееся фото.
Звезда сериала "Кухня" запечатлелась на снимках в черном кожаном плаще, мини-платье и розовых туфлях-лодочках. 35-летняя актриса похвасталась стройными ногами и фигурой.
Подписчики отметили, что им понравились все фотографии и выбрать один кадр просто невозможно.
"Все фото очень красивые", "Идеально", "Ольга, вы такая классная и всегда такая разная!", "Неожиданно и красиво", - отреагировали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988001-vsegda-takaya-raznaya-zvezda-seriala-kuhnya-primerila-derzkiy-obraz/