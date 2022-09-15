"Белоснежка, ты прекрасна": Семенович в нежном ажурном платье очаровала фолловеров

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и актриса Анна Семенович рассказала том, как восстанавливается после концертов. Главный секрет, по словам артистки, умение слышать себя. Фанаты согласились со знаменитостью и оценили ее нежный наряд, передает NUR.KZ.

Анна написала новый пост в Instagram, где поделилась советом, как побыстрее наполниться энергией и снять усталость.

"Вы часто меня спрашиваете, как я восстанавливаюсь после концертов и где беру энергию. Для меня очень важно после нагрузок, переездов и бессонных ночей, побыть самой с собой.

Пообщаться со своей душой и понять, что она хочет в данный момент времени, вчера она захотела в баню и на массаж. Я побаловала себя и провела день наедине с собой, попарилась, помассировала свое уставшее тело, потом пораньше легла спать, и сегодня я огурец.

Я стараюсь слышать себя, иногда простая ванна с солью и маска на лице снимает усталость и заряжает вас на целый день", - рассказала Анна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

"Аня, ты как всегда очаровательна и прекрасна", "Белоснежка, ты прекрасна", "Роскошное платье", "Ты прям ангел", - оставили свои отзывы подписчики под публикацией артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987931-belosnezhka-ty-prekrasna-semenovich-v-nezhnom-azhurnom-plate-ocharovala-folloverov/