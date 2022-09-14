"Живой Кен" отправился в клуб в полупрозрачном комбинезоне и порассуждал о женской красоте

Джессика Альвес. Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Модель Джессика Альвес, которая на самом деле когда-то носила имя Родриго, отправилась в ночной клуб в полупрозрачном комбинезоне с леопардовым принтом, а затем порассуждала о женской красоте, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Джесскика-Родриго выложила фотографии, на них она позирует в клубе в комбинезоне, сквозь который можно разглядеть ее белье. Туфли на каблуке она подобрала в тон наряду. На одном из снимков модель повернулась к камере спиной, демонстрируя пышные ягодицы и длинные светлые волосы.

"Красота женщины заключается не в форме ее лица, истинная красота женщины отражается в ее душе", - философски заявила Альвес.

Пользователи соцсети реагируют на ее фото по-разному, но поклонники стараются поддерживать Джессику под каждым снимком

"Я так тебя люблю, ты так вдохновляешь меня на осуществление моих мечтаний и целей в области пластической хирургии. Ты потрясающая и такая красивая", "Крик пантеры", "Сколько же в тебе энергии, красота!", "Ты выглядишь так потрясающе", - пишут ей фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987699-zhivoy-ken-otpravilsya-v-klub-v-poluprozrachnom-kombinezone-i-porassuzhdal-o-zhenskoy-krasote/