"Не похожа что-то совсем": Юлю Михалкову в новом образе не узнали фанаты

Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Российская актриса Юля Михалкова примерила новый образ, который вызвал бурную реакцию ее фанатов в соцсети. Многие подписчики едва узнали экс-звезду "Уральских пельменей" на снимке, передает NUR.KZ.

Новый образ Михалковой привел в восторг ее верных фанатов, они не поскупились на огненные смайлики и лестные отзывы в адрес экс-участницы шоу "Уральские пельмени".

"Ого, вот это красотка", "Горит огнем, красотища", "Куколка, прелесть", "Мой секс-символ", "Королева", "Крутая", "Божественно красивая", "Все хорошеешь? Не стыдно?", "Классный цвет губ", "Обалдеть", - прокомментировали они ее публикацию в Instagram.

Ну а некоторые пользователи Сети не сразу узнали Юлю на фото.

"Блин, не узнал, что делает макияж", "Не узнать вас на фотографии", "Не похожа что-то совсем. Перебор с макияжем", - отреагировали комментаторы.

Другие же и вовсе раскритиковали образ.

"А где си**ки?", "Сети какие-то и губы перекрашены", "В кожаной юбке мне больше понравилась", - заметили они.

Ранее мы писали, что Михалкову в кожаной мини-юбке отчитали моралисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987560-ne-pohozha-chto-to-sovsem-yulyu-mihalkovu-v-novom-obraze-ne-uznali-fanaty/