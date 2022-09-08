"Когда ты уже выйдешь замуж?": Юлю Михалкову в мини-юбке отчитали моралисты
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Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юля Михалкова примерила кожаную мини-юбку и вызвала восторг своих поклонников. Однако некоторые сделали критические замечания, передает NUR.KZ.
Юля Михалкова примерила дерзкий аутфит. Актриса запечатлелась в черном жакете и кожаной мини-юбке, ее образ дополнили солнцезащитные очки.
"Серьезный образ!", "Бомбическая", "Какая девочка", "И сколько ей лет? 19!", "Красотка, секси", "Что за конфетка!", "Бомба, пушка", "Красивая какая", - восхитились фолловеры.
Однако не обошлось без критики. Кое-кто напомнил, что пора замуж, другие обвинили в ненатуральности.
"Может, со стрингами выложите фото? Так интереснее будет", "Смотрел сегодня первые выступления "пельменей". Там Михалкова натуральной красоты, а тут уже не комильфо" , "Когда ты уже выйдешь замуж?" - прокомментировали пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986796-kogda-ty-uzhe-vyydesh-zamuzh-yulyu-mihalkovu-v-mini-yubke-otchitali-moralisty/