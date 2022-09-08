"Когда ты уже выйдешь замуж?": Юлю Михалкову в мини-юбке отчитали моралисты

Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юля Михалкова примерила кожаную мини-юбку и вызвала восторг своих поклонников. Однако некоторые сделали критические замечания, передает NUR.KZ.

Юля Михалкова примерила дерзкий аутфит. Актриса запечатлелась в черном жакете и кожаной мини-юбке, ее образ дополнили солнцезащитные очки.

"Серьезный образ!", "Бомбическая", "Какая девочка", "И сколько ей лет? 19!", "Красотка, секси", "Что за конфетка!", "Бомба, пушка", "Красивая какая", - восхитились фолловеры.

Однако не обошлось без критики. Кое-кто напомнил, что пора замуж, другие обвинили в ненатуральности.

"Может, со стрингами выложите фото? Так интереснее будет", "Смотрел сегодня первые выступления "пельменей". Там Михалкова натуральной красоты, а тут уже не комильфо" , "Когда ты уже выйдешь замуж?" - прокомментировали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986796-kogda-ty-uzhe-vyydesh-zamuzh-yulyu-mihalkovu-v-mini-yubke-otchitali-moralisty/