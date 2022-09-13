"Божественно, шикарно, просто красота": Лидо в образе "невесты на минималках" обаяла фанатов (видео)

Лидо. Кадр видео: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидо выложила видео со своим участием, в котором назвала себя "невестой на минималках". Всегда стильно выглядящая артистка обворожила поклонников своим образом, передает NUR.KZ.

Элегантный образ Лидия Досалина представила в своем Instagram.

"Красиво выгуливаю свою новую шляпу. Невеста на минималках", - написала она.

На кадрах певица позирует в белоснежном платье с открытой спиной и белых сапогах на каблуке. Образ она дополнила аксессуарами в тон: шляпкой, украшенной камнями, напоминающими жемчужины, а также дамской сумкой и солнцезащитными очками.

Фанаты не поскупились на комплименты артистке.

"Потрясающе", "Шикарная", "Беллиссимо. Классно, такой нежный образ", "Божественно, Лидо, шикарно, просто красота", "Уау, какая красивая, милая", "Как же я вами восхищаюсь, настоящая дива", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987516-bozhestvenno-shikarno-prosto-krasota-lido-v-obraze-nevesty-na-minimalkah-obayala-fanatov-video/