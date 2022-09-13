"Символ красоты": исполнившая грациозный танец Жазира Еркин восхитила фанатов

Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Отечественная актриса Жазира Еркин сорвала комплименты поклонников, исполнив грациозный танец. Звезда сериала "Бажа" похвасталась отличной фигурой, передает NUR.KZ.

Актриса появилась на одном из мероприятий в нежно-розовом платье с разрезом и белом пиджаке. Жазира станцевала на камеру и восхитила своих подписчиков в Instagram, где и разместила короткое видео.

К слову, количество поклонников молодой актрисы растет с каждым днем, сейчас у нее в этой социальной сети 111 тысяч подписчиков.

"Стройняшка", "Красавица наша", "По-особенному притягательна", "Символ красоты", "Хорошая пластика", - написали фолловеры.

Отметим, что Жазира Еркин полюбилась зрителям по роли в сериале "Бажа", показ которого стартовал недавно. Ее коллегами по съемочной площадке стали Еркебулан Мырзабек, Марат Оралгазин, Шерхан Пирназаров, Фариза Ескермес и Улбосын Шалкарова.

Ранее Жазира снималась в сериалах "Айжан", "Зәуре", "Қыз жолы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987435-simvol-krasoty-ispolnivshaya-gratsioznyy-tanets-zhazira-erkin-voshitila-fanatov/