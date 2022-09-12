"Как весна, встретившая любовь": фанаты заметили преображение Камшат Жолдыбаевой

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева восхитила фанатов, запечатлевшись на прогулке под дождем. Пользователи Казнета заметили, что девушка стала еще краше, передает NUR.KZ.

Камшат задумчиво прогулялась под дождем, наслаждаясь красотой осеннего пейзажа.

"Когда-то мне очень нравилась осень. Но оказалось, что больше я скучаю по весне. Однако прохлада и дождь нынешней осени мне по душе. А как вам?" - отметила певица в своем Instagram.

Подписчики заметили, что такие ощущения человек испытывает, когда влюблен.

"Какое прекрасное зрелище", "В последнее время ваш стиль очень сильно изменился, вам очень идет", "Как весна, встретившая свою любовь", "Видимо, погода в душе хорошая", "Любовь меняет все", "Камшат, вам так к лицу любовь, вы преобразились", "Джигит молодец, будьте счастливы", - написали комментаторы.

Мы писали ранее, что Камшат Жолдыбаевой в закрытом платье напророчили скорую свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987281-kak-vesna-vstretivshaya-lyubov-fanaty-zametili-preobrazhenie-kamshat-zholdybaevoy/