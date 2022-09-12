"Богиня": Жанар Дугалова в новых образах собрала море комплиментов

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова поделилась новыми фото в соцсети. На одном из снимков артистка запечатлелась на сцене в шикарном красном платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру, передает NUR.KZ.

Жанар Дугалова сообщила своим фанатам в Instagram о предстоящих концертах.

"Дорогие зрители. Мы ждем вас на праздничных вечерах 12 и 13 сентября в Караганде и городе Сатпаеве. До встречи!" - написала она, опубликовав новое фото.

"Красавица", "Нереальная", "Нет слов", "Приезжайте в Шымкент", "Особенная, ни на кого не похожая, моя любимая певица. С нетерпением жду ваших новых песен", "О, в Караганду приедет!", "Богиня", - отреагировали подписчики.

Немногим раньше Жанар примерила новый образ, который тоже пришелся по душе ее преданным поклонникам.

"Красавица", "У нас в 95-х висели календари такие, с такими же красавицами", "Я буду искать тебя в тысяче миров и десяти тысячах жизней, пока не найду", "Прекрасна", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987248-boginya-zhanar-dugalova-v-novyh-obrazah-sobrala-more-komplimentov/