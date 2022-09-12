"Поправилась, это видно по округлившемуся лицу": Макпал Исабекова о своей фигуре после родов
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Певица Макпал Исабекова прокомментировала свою фигуру после родов. Артистка отметила, что поправилась, но совсем не переживает об этом, передает NUR.KZ.
Один из подписчиков Макпал в Instagram поинтересовался, сильно ли та набрала вес после рождения ребенка.
"Поправилась. Это видно по моему округлившемуся лицу, кажется. Но пока я решила о весе не думать, главное для меня сейчас - мой малыш. Пусть хорошо ест, а для этого хорошо есть должна я. Без стресса от ограничений. Все вернется в норму, я не сомневаюсь. И вес, и формы. Всему свое время. Наслаждаюсь материнством и вкусняшками", - призналась отечественная певица.
Напомним, ранее Макпал Исабекова рассказала, что ее сын является представителем шести национальностей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987241-popravilas-eto-vidno-po-okruglivshemusya-litsu-makpal-isabekova-o-svoey-figure-posle-rodov/