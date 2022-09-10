Мадонна кардинально сменила имидж и стала рыжей

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

64-летняя американская поп-исполнительница Мадонна покрасила волосы в рыжий цвет. Знаменитость продемонстрировала смену имиджа в социальных сетях.

В сторис своего Instagram Мадонна выложила несколько кадров, на которых предстала в новом образе. Он покрасила волосы в рыжий цвет, а также надела украшения. Дополнила свой образ певица бейсболкой.

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Также Мадонна в одном из сторис продемонстрировала скайсы, которые украшают ее зубы.

Стоит отметить, что последнее время она носила каре с челкой и розовый цвет, а теперь перекрасилась в рыжий и нарастила волосы до пояса.

В новом образе Мадонна также сделала серию фотографий с исполнительницей Tokischa.

Поклонникам понравилось преображение певицы.

"Обожаю этот образ", "Новый цвет волос? И он мне очень нравится!" - писали они.

Некоторые же посчитали, что Мадонне пора "повзрослеть".

"Мадонна всегда умела шокировать. В 80-е и 90-е ты была горячей, но пришло время взрослеть. Дай нам запомнить и любить ту Мадонну, которой ты была на пике", - заметил один из комментаторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987003-madonna-kardinalno-smenila-imidzh-i-stala-ryzhey/