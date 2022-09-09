Фанаты потребовали оштрафовать Наzиму в белом мини за "превышение офигенности" (фото)

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима опубликовала фото в белом платье, после которого поклонники предложили оштрафовать ее за "превышение офигенности", передает NUR.KZ.

Фото с одного из мероприятий появилось на странице Наzимы в Instagram.

"С корабля на бал", - подписала артистка снимок.

Поклонники остались в восторге от ее кадров.

"Роскошная моя девочка", "Похорошела, даже лучше, что немного мейка", "Девушка, вам 20? Больше и не дашь", "Оштрафуйте за превышение офигенности", "Платье вообще... На тебе еще так сидит идеально", "Супер выглядишь! Платье, наряд, фигура огонь", "Такая естественная и красивая!", "Красотка, мы гордимся тобой", - прокомментировали фанаты.

На предложение оштрафовать ее за "превышение офигенности" певица отреагировала смеющимися смайлами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986946-fanaty-potrebovali-oshtrafovat-nazimu-v-belom-mini-za-prevyshenie-ofigennosti-foto/