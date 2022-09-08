"Роскошная": Анна Заворотнюк в сексуальном топе произвела фурор в Сети

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Блогерша Анна Заворотнюк опубликовала новые кадры, на которых демонстрирует поклонникам свой сексуальный наряд. Для фото дочь актрисы выбрала топ-бандо, оголив идеальный пресс, передает NUR.KZ.

Подписчики ценят Анну в числе прочего за ее безупречный стиль в одежде и эстетику фотографий, а молодая блогерша с удовольствием демонстрирует им свой имидж.

После очередной фотосессии Заворотнюк-младшая выложила снимки, на которых она позирует на балконе здания. Фото появились на ее странице в Instagram.

"Вот и лето прошло, словно и не бывало", - пожаловалась Анна.

"Фильм в одном кадре!", "Роскошная", "Ань, я обожаю твои фотографии (зачеркнуто - твои работы шикарнейшие уже), но на этой серии словила себя на мысли, что на каждой - разное настроение. Они красивые, но при этом с разными оттенками. Это так талантливо. Восторг!" - выразили свое восхищение фотографиями инстадивы ее фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986827-roskoshnaya-anna-zavorotnyuk-v-seksualnom-tope-proizvela-furor-v-seti/