"Вау, что за ангел?!": Диная в белоснежном мини-платье вызвала восторг фолловеров

Диная. Кадр из видео: instagram.com/dinaya_official

Отечественная певица Динара Каирова, известная как Диная, появилась в эффектном белом платье на одном из светских мероприятий. Фанаты назвали ее образ шикарным и сравнили ее с невестой, передает NUR.KZ.

Нежное атласное мини-платье белого цвета, украшенное жемчужными нитями, роскошная накидка с длинным шлейфом - образ Динаи получился незабываемым.

Певица собрала волосы в аккуратный пучок и выпустила две пряди у лица. Очаровательная улыбка артистки добавила вечернему образу изюминку.

Фанаты отреагировали на видео, которым Диная поделилась в Instagram. Они были щедры на "лайки" и комментарии, а также сопроводили кадры смайликами в виде сердечка и огня.

"Такая прекрасная", "Огонь", "Красивая очень", "Мне одной показалось, что это была свадьба?", "Вау, что за ангел?!", "Самая-самая", - оставили они свои отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986819-vau-chto-za-angel-dinaya-v-belosnezhnom-mini-plate-vyzvala-vostorg-folloverov/