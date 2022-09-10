Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже

Эмили Ратаковски. Фото: Loic Venance/Getty Images

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала видео с отдыха. Знаменитость снялась в бикини на пляже и поделилась этим с подписчиками.

Видео Эмили выложила в своем официальном TikTok.

На опубликованном видео Ратаковски позировала в красном купальнике, состоявшем из топа с треугольными чашечками с завязками на шее и плавок с высокой посадкой. Низ купальника частично обнажил ягодицы модели.

Белые кеды высотой до щиколоток и широкополая соломенная шляпа дополнили образ актрисы.

Также на опубликованное в соцсети видео попали 17-месячный сын Ратаковски Сильвестр и ее пес по кличке Коломбо.

Модель поплавала вместе с ребенком на надувном матрасе.

За день публикация набрала свыше 30 тыс. лайков и сотни комментариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986571-emili-ratakovski-snyalas-v-krasnom-bikini-na-plyazhe/