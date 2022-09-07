"Полный релакс": отдыхающая в Турции Лопырева взволновала Сеть пляжными фото

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева продемонстрировала новые пляжные фотографии. Фанаты отметили, что 39-летняя теледива в отличной форме, передает NUR.KZ.

Блондинка похвасталась фигурой в красном бикини. И тут же получила в свой адрес массу восторженных отзывов. Они пожелали Виктории хорошего отдыха в Турции.

"Какие классные фотографии получились, выглядишь супер", "Божественна", "Шикарная, хорошо отдохнуть", "Красотка", - написали комментаторы.

На следующем фото модель продемонстрировала округлые бедра в эффектном купальнике. Стильные очки дополнили образ красавицы. Фолловеры рассыпались в комплиментах.

"Хорошо лежим", "Какая девушка", "Вы идеальны", "Ну какова красота! Любуемся, оливковый купальник по цвету похож на байкальский нефрит", "Глаз не оторвать", "Ух, какая жаришка", "Полный релакс", - восхитились они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986546-polnyy-relaks-otdyhayuschaya-v-turtsii-lopyreva-vzvolnovala-set-plyazhnymi-foto/