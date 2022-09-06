"Как Русалочка": Жулдыз Абдукаримова удивила фанатов новым образом

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое фото в соцсети и вызвала бурную реакцию поклонников. Многих поразило ее преображение, на снимке Жулдыз запечатлена со светлыми волнистыми локонами, передает NUR.KZ.

"Сделав добро - забудь, получив - помни", - подписала супруга Кайрата Нуртаса новое фото, которым поделилась на своей страничке в Instagram.

Подписчики оценили преображение актрисы. Многие посчитали, что у нее парик, другие уверены, что Жулдыз действительно стала блондинкой.

Мнения фанатов разделись. Они оставили массу комментариев под фото.

"Как Русалочка, красивый цвет", "Темный цвет красивее", "Это наращивание или парик?", "Парик купила?", "Что с вашими волосами?", "Вау!", "Ой, зачем вы так. Мне кажется, что черный цвет вам шел больше или мы привыкли", "Классно, главное, чтобы самой нравилось", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986441-kak-rusalochka-zhuldyz-abdukarimova-udivila-fanatov-novym-obrazom/