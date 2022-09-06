"Фотогеничность зашкаливает": Бибигуль Актан взволновала фанатов новым снимком на море

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Актриса Бибигуль Актан продемонстрировала новое фото в соцсети, которое было снято на Кипре. Фанаты вновь рассыпались в комплиментах, отметив, что она полюбилась им еще по сериалу "Громовы. Дом надежды", передает NUR.KZ.

Актриса рассказала, что очень любит красивые кадры, последняя фотосессия тому пример.

"Вы же знаете что я очень легкая на подъем для красивых кадров, а ради кадров на море тем более", - написала Бибигуль.

Она также рассказала, что не собирается прощаться с летом, ведь на Кипре, где она пребывает, еще очень жарко.

"Фотогеничность зашкаливает", "А я подумал тень и не заметил трусики", "Впервые увидел, когда смотрел фильм "Громовы", уже тогда понял, что эта девочка вырастет очень красивой, так оно и есть", "Красавица. Очаровательна! Бесподобна! Нежна!" - оставили свои реакции фанаты под фото Бибигуль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986350-fotogenichnost-zashkalivaet-bibigul-aktan-vzvolnovala-fanatov-novym-snimkom-na-more/