"Прекрасная пара": Торегали Тореали поделился в Сети романтическим видео с супругой

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Отечественный певец Торегали Тореали опубликовал романтическое видео с супругой Толкын Мырзакимовой. Фанаты пожелали им счастья и назвали их прекрасной парой, передает NUR.KZ.

В прошлом году Торегали Тореали и его супруга стали родителями в пятый раз. Артист устроил грандиозную выписку жене и сыну из роддома. С годами чувства супругов стали еще крепче, об этом свидетельствует романтическое видео, которым Торегали поделился в Instagram.

"Если оценишь - я твое счастье, если соскучишься - я всегда рядом", - подписал Торегали видео словами из песни "Асыл жарым".

"Вау, как красиво", "Будьте счастливы", "Прекрасная пара", "Красивая пара, пример для молодых", - отреагировали фанаты.

Однако некоторые посчитали, что Толкын не стоило надевать черный платок.

"Толкын, зачем ты надела черный платок? Раньше наши бабушки говорили, что женщины надевают черные платки, когда умирают их мужья", "Лучше надень белый платок", "Даже для образа не стоило", - заявили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986332-prekrasnaya-para-toregali-toreali-podelilsya-v-seti-romanticheskim-video-s-suprugoy/