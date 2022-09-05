56-летняя Сальма Хайек в бикини очаровала Сеть жарким танцем (видео)
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Голливудская актриса Сальма Хайек на днях отметила 56-летие. Кинодива устроила жаркие танцы в бикини, отдыхая на яхте. Фанаты не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.
Одна из самых красивых актрис Голливуда Сальма Хайек не теряет своей популярности и продолжает лишать покоя своих фанатов. Их сердца бьются чаще при ее виде.
Сальма продемонстрировала отличную фигуру и пышную грудь, облачившись в ярко-красное бикини. Видео актриса разместила на своей страничке в Instagram.
"Поздравляю меня с 56-летием", - отметила она.
Фанаты признались в любви знаменитости. Звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета", "Фрида" получила в свой адрес море комплиментов.
"Люблю вас больше всего на свете", "Желаем вам всего наилучшего", "Великолепная", "Моя самая любимая актриса", - оставили они свои отзывы под видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986271-56-letnyaya-salma-hayek-v-bikini-ocharovala-set-zharkim-tantsem-video/