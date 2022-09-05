56-летняя Сальма Хайек в бикини очаровала Сеть жарким танцем (видео)

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Голливудская актриса Сальма Хайек на днях отметила 56-летие. Кинодива устроила жаркие танцы в бикини, отдыхая на яхте. Фанаты не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

Одна из самых красивых актрис Голливуда Сальма Хайек не теряет своей популярности и продолжает лишать покоя своих фанатов. Их сердца бьются чаще при ее виде.

Сальма продемонстрировала отличную фигуру и пышную грудь, облачившись в ярко-красное бикини. Видео актриса разместила на своей страничке в Instagram.

"Поздравляю меня с 56-летием", - отметила она.

Фанаты признались в любви знаменитости. Звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета", "Фрида" получила в свой адрес море комплиментов.

"Люблю вас больше всего на свете", "Желаем вам всего наилучшего", "Великолепная", "Моя самая любимая актриса", - оставили они свои отзывы под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986271-56-letnyaya-salma-hayek-v-bikini-ocharovala-set-zharkim-tantsem-video/