"Тело идеальное": Нучи восхитил поклонников откровенным фото

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев опубликовал новое откровенное фото в нижнем белье. Демонстрация фигуры Нучи подарила ему комплименты от поклонников, передает NUR.KZ.

В аккаунте Instagram блогер опубликовал пару кадров, на одном из которых он позирует в нижнем белье и распахнутой верхней одежде. Судя по подписи, фотография была сделана во время работы над сериалом "Томпи".

Подписчики не остались в стороне, решив прокомментировать провокационное фото.

"Сауль Альварес курит в стороне", "Нурлан, вы очень смелый и креативный! Такие люди всегда будут успешными! Респект вам", "Наконец-то пошел нормальный контент", "Первая реакция была: ойбай, красавчик! И тело идеальное!", "Первое фото будто Северус Снегг в молодости", "Классный образ", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986198-telo-idealnoe-nuchi-voshitil-poklonnikov-otkrovennym-foto/