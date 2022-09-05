"Всегда идеальна": звезда "Отчаянных домохозяек" обнажила бедра в эффектном платье

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

47-летняя американская актриса Ева Лонгория очаровала армию своих поклонников, появившись в эффектном платье с высокими боковыми разрезами. Фанаты не поскупились на восхищенные эпитеты в ее адрес, передает NUR.KZ.

Ева Лонгория примерила черное платье, которое подчеркнула ее стройную фигуру. Актриса не побоялась экстремальных разрезов, обнаживших ее бедра. Фото, которое она опубликовала на своей страничке, очаровало ее поклонников.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в свои 47 может дать фору юным обольстительницам, считают ее верные фанаты со всего мира. Отметим, что в Instagram у знаменитости 8,8 млн подписчиков. Армия ее фолловеров увеличивается с каждым днем.

"Ух ты! Потрясающе - это мягко сказано", "У меня просто нет слов", "Красавица", "Великолепная", "Мотивация к бегу", "Всегда идеальна", - написали восторженные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986195-vsegda-idealna-zvezda-otchayannyh-domohozyaek-obnazhila-bedra-v-effektnom-plate/