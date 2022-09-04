"Без фильтров, без ретуши": 57-летняя модель восхитила подписчиков снимком в бикини

Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/paulinaporizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова выложила в соцсетях фото в бикини без ретуши. Подписчики похвалили ее фигуру и вдохновились искренностью модели.

Снимок, о котором идет речь, 57-летняя манекенщица выложила на своей странице в Instagram.

На фото Паулина Поризкова в пестром бикини стоит спиной к камере и оборачивается к зрителю. На лице у женщины нет макияжа, а волосы распущены и выглядят естественно.

"Без фильтров, без ретуши, без чепухи", – подписала кадр Поризкова.

Также в подписи к посту она поразмышляла над сходствами и различиями профессиональных спортсменов и моделей.

"И по мере того, как они начинают стареть для своей карьеры, если они еще отказываются сдаваться, – одному аплодируют и считают героем, а другого стыдят", – написала женщина.

Фанаты и подписчики не только восхитились внешним видом знаменитости, но и поддержали ее рассуждения.

"Очень хотелось бы, чтобы эти стандарты ушли. В каждом возрасте есть своя красота", "Просто потрясающе", "Луч солнца", "Удивительно, и вдохновляет всех", "Нестареющая красота", "Ты олицетворяешь красоту вечную", "Продолжайте в том же духе и оставайтесь сексуальной и красивой женщиной", "Мне очень нравится твое мышление", – ответили в комментариях пользователи сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985950-bez-filtrov-bez-retushi-57-letnyaya-model-voshitila-podpischikov-snimkom-v-bikini/