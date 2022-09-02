"Жарко стало": звезда TikTok Аня Покров взбудоражила Сеть, примерив мини-бикини
Опубликовано:
Переехавшая в Казахстан российская звезда TikTok Аня Покров продемонстрировала фигуру в мини-бикини. Фанаты отметили, что наконец дождались новых фото своей любимицы, передает NUR.KZ.
"Извините. С 1 сентября!" - написала Аня в Instagram, разместив жаркие фото в черном мини-бикини. Девушка не без гордости продемонстрировала сексуальную фигуру, отдыхая в Лос-Анджелесе.
"Красивая какая", - одна из первых прокомментировала фото Ани экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина.
Снимки прокомментировали и другие подписчики.
"Мы дождались фоток в купальнике!", "Опасные фото", "Вау, вау, полегче", "Так меня еще с 1 сентября не поздравляли", "Безумно красивая деточка", "Ну просто нереальная красотка", "Хочу такую учительницу по плаванию", "Жарко стало", "Сексуальная девушка", - отреагировали они.
Но не обошлось и без доли критики.
"Конечно, не в обиду, но пора бы тебе заняться спортом", "Согласна, у нее все заплыло", "Худеть когда?" - отметили критикующие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985846-zharko-stalo-zvezda-tiktok-anya-pokrov-vzbudorazhila-set-primeriv-mini-bikini/