"Жарко стало": звезда TikTok Аня Покров взбудоражила Сеть, примерив мини-бикини

Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Переехавшая в Казахстан российская звезда TikTok Аня Покров продемонстрировала фигуру в мини-бикини. Фанаты отметили, что наконец дождались новых фото своей любимицы, передает NUR.KZ.

"Извините. С 1 сентября!" - написала Аня в Instagram, разместив жаркие фото в черном мини-бикини. Девушка не без гордости продемонстрировала сексуальную фигуру, отдыхая в Лос-Анджелесе.

"Красивая какая", - одна из первых прокомментировала фото Ани экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина.

Снимки прокомментировали и другие подписчики.

"Мы дождались фоток в купальнике!", "Опасные фото", "Вау, вау, полегче", "Так меня еще с 1 сентября не поздравляли", "Безумно красивая деточка", "Ну просто нереальная красотка", "Хочу такую учительницу по плаванию", "Жарко стало", "Сексуальная девушка", - отреагировали они.

Но не обошлось и без доли критики.

"Конечно, не в обиду, но пора бы тебе заняться спортом", "Согласна, у нее все заплыло", "Худеть когда?" - отметили критикующие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985846-zharko-stalo-zvezda-tiktok-anya-pokrov-vzbudorazhila-set-primeriv-mini-bikini/