"Какой-то другой мальчик": Игорь Николаев поделился архивным фото из детства

Игорь Николаев. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Российский музыкант, композитор и поэт Игорь Николаев разместил в соцсети архивное фото из детства. Он рассказал, что в школу его повел отец - поэт и капитан дальнего плавания Юрий Николаев, передает NUR.KZ.

Композитор рад тому, что в его альбоме сохранилось старое фото, которое ему очень дорого.

"1 сентября. Остров Сахалин. Папа ведет меня в школу. Как будто какой-то другой мальчик. Хорошо, что сохранилось фото", - написал Игорь Юрьевич в Instagram.

Пользователи Рунета заявили, что такие черно-белые фотографии из прошлого просто бесценны.

"Игорь, спасибо за фото. Это бесценно!", "Нет-нет, черты просматриваются! С праздником!", "Желаю вам здоровья и творческого вдохновения! Своими песнями вы украшаете нашу жизнь! Спасибо вашему папе за сына", "Такие добрые фото трогают сердце", "Здорово, память на всю жизнь", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985773-kak-budto-drugoy-malchik-igor-nikolaev-podelilsya-arhivnym-foto-iz-detstva/