Дану Есееву раскритиковали из-за нового цвета волос (фото)

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша и актриса Дана Есеева опубликовала фото с детьми-школьниками. Однако вместо поздравлений многие принялись обсуждать ее совершенно новый цвет волос. По мнению некоторых подписчиков, изменения не пошли на пользу многодетной матери, передает NUR.KZ.

"Тааак, до вечера трое в школе, двое в садике - отлично, готовим только ужин. С Днем знаний!" - написала Есеева в своем Instagram, выложив фото с тремя детьми-школьниками.

На кадре видно, что блогерша перекрасила свои волосы и стала блондинкой.

"Дануля, верни свой цвет волос, пжл", "Дана, вам не идет же, как будто девушка легкого поведения", "Ужасно выглядите", "Кажется, старит белый волос. Верните свой цвет, вам он был к лицу", "Ой, не ваш этот цвет", - заявила часть пользователей соцсети.

Однако другие с ними не согласились.

"Не слушайте никого, вы потрясающе выглядите", "Выглядите очень красиво, как никогда", "Какая вы красивая! Этот цвет волос вам очень идет", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985761-danu-eseevu-raskritikovali-iz-za-novogo-tsveta-volos-foto/