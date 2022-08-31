"Ты очарование Кипра": обнажившая бедра Бибигуль Актан на лошади вдохновила фанатов (видео)

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан показала, как катается верхом на лошади. Верные поклонники назвали знаменитость "очарованием Кипра", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Актан призналась пользователям соцсети, что поплавать в море с лошадью было ее давней мечтой.

"Настоящий рай! Моя давняя мечта - плавать в море с лошадью. Просто замечательные эмоции!" - отметила актриса.

"Бибигуль, ты очарование Кипра", "Бибигуль, почему ты так прекрасна", "Ты супер", "Классно, я обожаю кататься на лошади, Бибигуль, красавица ты", - прокомментировали кадры подписчики.

"А вот и фотография с пляжа! Купаться с лошадью очень приятно, между прочим, они хорошо умеют плавать! Со мной добрая кобыла Ганноверской породы", - пояснила Актан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985536-ty-ocharovanie-kipra-obnazhivshaya-bedra-bibigul-aktan-na-loshadi-vdohnovila-fanatov-video/