"Такая нежная и женственная": Алия Телебарисова представила новые образы

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Телебарисова разместила в соцсети новые фотографии, на которых запечатлена в разных образах. Фанаты назвали все образы безупречными, передает NUR.KZ.

На одном из фото Алия держит в руках милую собачку. Актриса призналась, что завести питомца - их мечта.

"За какой образ вы отдали бы свой голос? А собачку эту мы приобретем, когда детки чуток повзрослеют и станут более ответственными. Наша маленькая мечта", - рассказала она в Instagram.

Фанаты не поскупились на лестные эпитеты в адрес актрисы.

"Алия, вы во всех образах прекрасны! И во всех фильмах классно снялись! Вы такая нежная и женственная!", "Образы очень разные и безупречные", "Мне все фото твои нравятся, доченька. У тебя природная красота", "Тебе идет быть скромной", "Красавица", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985466-takaya-nezhnaya-i-zhenstvennaya-aliya-telebarisova-predstavila-novye-obrazy/