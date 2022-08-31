Анну Семенович отругали за фотошоп после сексуальных фото в бикини

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович опубликовала несколько своих фотографий в купальнике, после которых ее обвинили в злоупотреблении фотошопом, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анна решила продемонстрировать купальник из будущей собственной коллекции. Фотографии Семенович сделала на фоне бассейна, показав собственную фигуру.

Поклонники артистки осыпали комплиментами ее внешность, однако многие принялись обвинять ее в чрезмерном увлечении фотошопом.

"Какой же лютый фотошоп", "Увольте фоторедактора", "Фотошоп у всех, но должен быть немного естественным", "Тут даже ребенок поймет, что все убрано что не хочется видеть", "Будто бы две половинки разных женщин", "Фотошоп крутой. Где такой взять", "Кто так неумело отфотошопил?", "И пупок стерли", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985442-anna-semenovich-otrugali-za-fotoshop-posle-seksualnyh-foto-v-bikini/