"Где-то плачет один Шако": фото Say Mo с парнем заинтересовало Казнет

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo опубликовала горячие снимки с отдыха в Греции. Артистка также выложила кадры с неким мужчиной, сразу заинтересовавшие ее поклонников, передает NUR.KZ.

"Завидный контент подъехал. P.S.: кто не поставит "лайк", тот не поедет в отпуск еще пять лет", - пригрозила Молдир в своем Instagram, продемонстрировав снимки в розовом бикини.

Кроме того, Say Mo опубликовала загадочные кадры, на которых она сидит на мотоцикле позади парня в шлеме.

"Я так долго тебя загадывала", - подписала она фотографии, не став объяснять, что за мужчина на фото.

"Как же приятно видеть вас счастливой", "Где-то плачет один Шако", "Ачи и Баби. Будь счастлива", "Наконец-то, я рада!", "Наконец-то достойный, счастья и любви вам!" - взбудоражились подписчики артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985428-gde-to-plachet-odin-shako-foto-say-mo-s-parnem-zainteresovalo-kaznet/