"Света, кушай больше": фанаты ужаснулись худобе 39-летней Ходченковой

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

39-летняя российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала новое фото в соцсети и обеспокоила своих поклонников. Они отметили, что актриса слишком худа.

Актриса разместила фото у моря, показав обнаженную спину. Светлана не стала комментировать снимок, а лишь сопроводила его смайликом в виде черного сердечка.

"Бесконечно люблю", "Чувственно", "Ну какая спина!", "Все прекрасно в этом человеке, даже спина", "Неповторимая", - отреагировал поклонники в Instagram.

Другая половина комментаторов забила тревогу. Они вспомнили, какие пышные формы имела Ходченкова в фильме "Благословите женщину", и отметили, что ей не стоило чрезмерно увлекаться похудением.

"Не нужен даже МРТ", "Света, кушай больше", "Как вы прекрасны в фильме С. Говорухина "Благословите женщину"! Зачем так-то?", "Динозаврики", "Я все пересчитала", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985112-sveta-kushay-bolshe-fanaty-uzhasnulis-hudobe-39-letney-hodchenkovoy/