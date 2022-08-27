"Тигрица": отдыхающая на Кипре Анара Батырхан устроила эффектную фотосессию

Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Казахстанская телеведущая, актриса и певица Анара Батырхан показала новую фотосессию, в которой снялась, отдыхая на Кипре. Подписчики назвали ее "тигрицей" и "пантерой", передает NUR.KZ.

Анара разместила новые фото на своей страничке в Instagram.

"Семь чудес света: первое - видеть, второе - слышать, третье - чувствовать, четвертое - говорить, пятое - думать, шестое - радоваться, седьмое - любить", - подписала Анара фото.

На них девушка позирует у скал на закате. Фанаты не могли не оценить эффектную фотосессию.

"Красотка", "Вторая фотка - огонь", "Тигрица", "Ах, этот взгляд", "Секси", "Классные фотки", "Пантера", - отреагировали фолловеры.

Несколькими днями ранее Анара поделилась еще одной фотосессией, где была запечатлена на море в купальнике. Однако девушка, предвосхищая реакцию "уятменов", отключила комментарии под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985103-tigritsa-otdyhayuschaya-na-kipre-anara-batyrhan-ustroila-effektnuyu-fotosessiyu/