"Элегантная красота": Михалкова блеснула стройными ногами в платье с высоким разрезом

Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова похвасталась стройной фигурой, примерив облегающее вечернее платье с высоким разрезом. В адрес чаровницы посыпались комплименты восторженных поклонников, передает NUR.KZ.

39-летняя экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юля Михалкова продолжает покорять сердца фанатов точеной фигурой. Обладательница тонкой талии и пышных бедер в этот раз примерила черное атласное платье в пол на бретелях с высоким разрезом.

Образ дополнили черные туфли-лодочки, а распущенные длинные волосы придали образу нежности и романтичности.

"Юля, желаю тебе счастья и жениха", "Элегантная красота. Огненно", "Какое шикарное платье", "О, какая девушка", "Королева", "Прелесть", "Дайте "Оскар" Юле", "Ах, черный лебедь", "Как же все прекрасно на этом фото", "Красивая, умная, талантливая", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984935-elegantnaya-krasota-mihalkova-blesnula-stroynymi-nogami-v-plate-s-vysokim-razrezom/