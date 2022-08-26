"Прекрасные моменты юности": Мейрамбек Беспаев показал архивное фото в соцсети

Мейрамбек Беспаев. Фото: instagram.com/m_besbaev

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев поделился архивным фото. Исполнитель показал, каким был в юности. Подписчики в соцсети отметили, что уже с этих лет он был их любимым исполнителем, передает NUR.KZ.

"Мы говорим, что соловей поет. Может быть, он плачет", - подписал Мейрамбек черно-белое фото из юности, которым поделился в Instagram.

Подписчики прокомментировали архивный снимок участника группы "МузАРТ".

Фанаты отметили, что очень любят своего кумира, который вышел на сцену совсем юным и завоевал сердца зрителей своим талантом.

"Моя детская любовь", "Певец, которого слушаем с удовольствием", "Слова со смыслом", "Верно сказано, мы смеемся порой, хотя хотим плакать, все это жизнь", "Беззаботное детство", "Красавчик", "Легенда", "Какой симпатичный", "Мейрамбека любит не только казахский народ, но и другие народы", "О, прекрасные моменты юности", "Очень вас уважаем", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984924-prekrasnye-momenty-yunosti-meyrambek-bespaev-pokazal-arhivnoe-foto-v-sotsseti/