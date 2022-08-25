"Сколько нежности и страсти": Лопырева в новом образе сорвала комплименты фанатов

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

39-летняя российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева поделилась новым фото в соцсети, где похвасталась стройными ногами. Фолловеры отметили, что теледива очень нежная и страстная, передает NUR.KZ.

"Черно-белое или цветное?" - спросила Виктория своих подписчиков в Instagram, разместив новое фото.

На нем фотомодель запечатлелась в черном платье, лакированных туфлях-лодочках на шпильке. Блондинка похвасталась стройными ногами и получила массу комплиментов в свой адрес.

Фанаты отметили, что образ теледивы им очень понравился.

"Когда красота не знает границ", "Мне нравится черно-белая фотография", "Ах, какая девушка", "Красавица Виктория, цветное нравится больше, идеальная кожа", "Сколько в тебе нежности и страсти одновременно", "Ты бесподобна, как всегда", "Работы профессионалов трудно выбирать, вы прекрасны, Вика", "Пронизывающий взгляд", - написали они свои отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984761-skolko-nezhnosti-i-strasti-viktoriya-lopyreva-v-novom-obraze-sorvala-komplimenty-fanatov/