"Что будет выставлять после 40?": Водонаева покрасовалась в сияющем платье без белья

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

40-летняя телеведущая и экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева взбудоражила Сеть своим появлением в сверкающем вечернем платье без нижнего белья. Подписчики бурно отреагировали на эффектный аутфит знаменитости, передает NUR.KZ.

"Не верь Русалкам", - подписала Алена видео, которое разместила на своей страничке в Instagram. Глубокий разрез на ее сияющем платье позволил пользователям соцсети разглядеть, что под ним нет белья.

Подписчики отреагировали неоднозначно. Одни восхитились ее образом и пожелали поскорее увидеть результат фотосессии, другие раскритиковали.

"Где трусы?", "Во все времена шикарна", "Богиня", "Что будет выставлять Аленка после 40?", "Отличная фигура, но деревня из Алены не вышла. Или голые фотки или шмотки из деревни", "Водонаева уже не та, возраст берет свое", "Блин, так и не нырнула", "Магия красоты", "Если уж быть обманутым, то такой Русалкой", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984703-chto-budet-vystavlyat-posle-40-vodonaeva-pokrasovalas-v-siyayuschem-plate-bez-belya/