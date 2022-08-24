"Буду одеваться так, как мне захочется": Рано Умарова ответила критикующим ее хейтерам

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Певица Рано Умарова рассказала о том, что с ней случилось недавно. Неизвестная женщина заявила, что ей не нравится, как одевается знаменитость, передает NUR.KZ.

Певица рассказала, что недавно получила сообщение от незнакомой женщины на WhatsApp.

"Она обвиняла меня в том, что из-за меня и того, как я одеваюсь, может развалиться ее семья. Все неудачи в ее семье она спихивала на меня. Разве это возможно?" - отметила Рано в Instagram.

Артистка поведала одну историю. Однажды она стала свидетелем ограбления ювелирного бутика в Дубае. Она отметила, что по логике той женщины, виновны в ограблении владельцы бутика, а не преступники, поскольку выставили украшения на витрину.

"Я буду все равно одеваться так, как мне захочется, это ведь моя жизнь", - резюмировала она.

Рано поддержали коллеги по сцене и фанаты.

"Раноша, ты шикарная, красивая, роскошная, аппетитная девушка и должна одеваться так, как считаешь нужным!", "Безупречная", "Твоя жизнь - твои правила", "Просто нет слов, богиня красоты", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984544-budu-odevatsya-tak-kak-mne-zahochetsya-rano-umarova-otvetila-kritikuyuschim-ee-heyteram/