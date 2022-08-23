"Милашки": Майя Бекбаева очаровала Казнет фотографией с подросшей дочерью

Майя Бекбаева с дочерью Айлин. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева поделилась фотографией с юной дочерью. Подписчики восхитились их красотой и отметили, что мать и дочь очень похожи, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева разместила новое фото в Instagram и процитировала слова российской писательницы Аглаи Датешидзе о важности вовремя отпускать взрослых детей, чтобы они могли жить своей жизнью.

Фолловеры согласились с мудрыми словами и прокомментировали фотографию, на которой Майя сидит на песчаном берегу моря рядом с дочерью Айлин.

"Какие красивые", "Милашки", "Неземная девочка", "Ваша дочка - ангел. А вы сами - прелесть", "Мама и дочь, вы такие очаровашки, глаз не оторвать", "У вас красивая доча, лицо модели", "Дочка на отца похожа", "Как приятно смотреть на людей с красивой внешностью и душой", "Вы такие милые и так похожи", "Ваша доча, словно фея из сказки. Чистота во взгляде, сейчас такое редкость", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984454-milashki-mayya-bekbaeva-ocharovala-kaznet-fotografiey-s-podrosshey-docheryu/