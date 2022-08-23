"Эстетическое наслаждение": Мадлен поделилась жаркими фото с отдыха на Миконосе

Мадина Мамадалиева. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, поделилась фотографиями с отдыха на Миконосе. Снимки девушки в бикини пришлись по душе пользователям Сети, но некоторые посчитали их слишком откровенными, передает NUR.KZ.

"Хэллоу, Миконос! Остров мечты. Мы в таком предвкушении! Буду максимально делиться с вами нашей крутой поездкой", - пообещала Мадлен, опубликовав фото в мини-бикини в Instagram.

Подписчики пожелали ей отличного отдыха, отметив красивую фигуру девушки.

На пляжную вечеринку Мадлен выбрала эффектный наряд, позволивший ей быть неотразимой.

"Я всегда в центре тусовки", - отметила она.

"Фигура, конечно, отпад", "Красотка", "Звезда", "Очень красивая", "Сногсшибательная", "Ты огонь", "Моя богиня", - написали фолловеры.

Однако не все оценили наряд Мадлен.

"Слишком откровенно", "Я что-то не видела других в купальниках", - прокомментировали подписчицы.

За блогера заступились другие комментаторы.

"Она же не в монастыре на отдыхе", "Это пляжная вечеринка! Все по теме! Ничего откровенного не вижу - купальник и накидка, там все так ходят! Тем более на такое тело приятно смотреть, эстетическое наслаждение", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984386-esteticheskoe-naslazhdenie-madlen-podelilas-zharkimi-foto-s-otdyha-na-mikonose/