Суперпапа Серик поделился Family story в национальном стиле

Серик Тлеулесов с семьей. Кадр из видео: instagram.com/superpapa_serik

Блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, умилил Казнет новым видео. Семья блогера сняла Family story в национальном стиле, передает NUR.KZ.

Серик рассказал, что "Семейная история" была приурочена к 10-летию брака.

"Этот новый тренд пришелся нам по душе, так как в этой истории уже участвуют наши достижения - наши дети. И в этот раз мы решили записать все в казахских национальных традициях в этническом стиле", - рассказал он в Instagram.

Блогер отметил, что у них в семье сложилась традиция проводить фотосессии в национальных костюмах разных стран, куда они приезжают.

"А вот в казахском стиле, оказывается, не было. И наша история вышла очень эффектно, вы согласны?" - спросил он своих подписчиков.

Глава семьи отметил, что снимать такие видео советует всем.

"Всем рекомендую снимать такого рода Family story, так как жизнь у нас одна, и дети вырастут быстро, а с помощью таких душевных видео прошлое вспомнить всегда будет приятно", - написал он.

"Прекрасная семья. Будьте счастливы", "Золотой свадьбы вам желаю", "Шикарно", "Живите долго и счастливо", "Очень красивое видео", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984204-superpapa-serik-podelilsya-family-story-v-natsionalnom-stile/