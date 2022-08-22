"Не тело, а мечта": примерившая бикини Самбурская впечатлила Сеть стройной фигурой

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская, наиболее известная по сериалу "Универ. Новая общага", впечатлила Сеть своей стройной фигурой, надев бикини. В адрес красавицы посыпались комплименты, передает NUR.KZ.

Новое видео Самбурская разместила в Instagram.

"Когда пытаешься доказать всему миру, что у тебя есть пресс", - шутливо отметила Настасья.

35-летняя актриса также является моделью и телеведущей. Ее фигура восхитила фанатов. Отметим, что число ее поклонников растет. В этой соцсети у Самбурской уже 11,5 миллионов подписчиков.

"Хороша", "Ты в самой шикарной форме сейчас. Все идеально", "Бомба, фигура мечты", "Просто восторг, браво! Не тело, а мечта", "Всем на зависть", "Повезет тому, кому достанется Самбурская", "Шикарное тело", "Представляю, сколько сил уходит, чтобы держать себя в такой прекрасной форме! Это огромный труд!" - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984188-ne-telo-a-mechta-primerivshaya-bikini-samburskaya-vpechatlila-set-stroynoy-figuroy/