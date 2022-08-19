"Обжигающая красота": "Мисс Вселенная-2021" взбудоражила Сеть соблазнительным бюстом

Харнааз Сандху. Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

"Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху покорила сердца фанатов, примерив платье с глубоким декольте. Cоблазнительный бюст 22-летней индийской модели взволновал поклонников, которые были рады ее новой публикации в соцсети, передает NUR.KZ.

Новое видео, которое девушка разместила в Instagram, она сопроводила фразой Бейонсе.

"Самое привлекательное, что может быть у женщины - это уверенность. Итак, делайте то, для чего вы были рождены, вам просто нужно доверять себе", - процитировала американскую певицу обладательница титула "Мисс Вселенная".

Пышный бюст, томный взгляд, эффектное платье и уверенная походка модели - все это вкупе произвело впечатление на фанатов. Они рассыпались в лестных эпитетах, восхваляя красоту девушки.

"Нереальная", "Уверенность заставила сиять платье еще ярче", "Уверенность может привести к любой цели и вы нам это доказали", "Самая милая и очаровательная королева", "Где ты живешь, даря свою улыбку? Мое сердце мечтает встретиться с тобой", "Ваша уверенность заразительна", "Обжигающая красота", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983909-obzhigayuschaya-krasota-miss-vselennaya-2021-vzbudorazhila-set-soblaznitelnym-byustom/