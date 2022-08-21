"Умеешь разжигать огонь": 41-летняя модель показала тело в бикини и взволновала фанатов

Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

41-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фотографии с отдыха на пляже. Фанаты обрадовались горячим снимкам красотки из Бразилии.

Алессандра выложили фотографии в своем Instagram. Знаменитость отправилась на отдых в Черногорию.

На опубликованных кадрах бразильская модель позирует перед камерой в раздельном купальнике салатового цвета, стоя по колено в море.

Свой пляжный образ красотка дополнила ожерельем и солнцезащитными очками круглой формы.

Поклонники модели не могли сдержать восторг. Они засыпали Алессандру комплементами, отметив ее превосходную форму.

"Шикарная! Умеешь разжигать огонь", "Королева Атлантики", "Ты моя мечта", "Супер фигура! Словно русалка", "Самая красивая на Земле", - писали они.

Некоторые поклонники из Черногории поприветствовали ее в комментариях под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983794-umeesh-razzhigat-ogon-41-letnyaya-model-pokazala-telo-v-bikini-i-vzvolnovala-fanatov/